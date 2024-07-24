بعد التنبؤ باحتمالية ترشح هاريس إلى الانتخابات.. كيف تشابهت أحداث "عائلة سيمبسون" مع الواقع؟

كتبت- سلمى سمير:

يتصدر المسلسل الكرتوني "عائلة سيمبسون" الأنباء من جديد، من خلال ربط متابعي المسلسل الأمريكي من حول العالم بين مشهد في إحدى الحلقات تم بثه قبل 24 عامًا وبين احتمالية ترشح نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس إلى الانتخابات الرئاسية عقب انسحاب جو بايدن.

تعود الحلقة التي تم تداولها للموسم الـ11، وبثت بعنوان "بارت ذا فيوتشر"، حيث ظهر تشابهًا كبيرًا بين الأحداث الجارية من خلال ترقب ترشح كاميلا هاريس عن الحزب الديمقراطي وبين الشخصية الكرتونية التي تُدعى ليزا سيمبسون حيث ظهرت خلال الحلقة بمشهد تقلدها منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم الربط بين الشخصيتين، من خلال ارتدائهما نفس الملابس والألوان والمجوهرات، حيث ارتدت كلتيهما سترة باللون البنفسجي وعقدًا وأقراطًا من اللؤلؤ، ورغم أن مشهد ظهور هاريس بتلك الإطلالة جاء عام 2021 خلال حفل تنصيب جو بايدن كرئيسًا للولايات المتحدة إلا أن الربط جاء من خلال الاستعداد لإعلان ترشح هاريس خلال وقت قريب.

وليست تلك بالمرة الأولى التي يثير فيها "عائلة سيمبسون" الجدل بين متابعيه جراء تنبؤه بحدوث بعض الأحداث، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها من خلال التشابه الكبير بين مشاهده وبين أحداث مشهورة حدثت حول العالم.

الغواصة تيتان

في حادثة ثانية تم الربط بين حلقة بعنوان "هومرز بيترنيتي كوت" وبين ما حدث في الغواصة تيتان التي توجهت في رحلة أسفل المحيط الأطلنطي لاستكشاف حطام سفينة تيتانك في رحلة باسم "أوشين جيت".

خلال الحلقة التي بثت في الموسم السابع عشر عام 2006، ذهب هومر سيمبسون مع والده ماسون فيربانكس في رحلة داخل غواصة إلى أعماق المحيط من أجل استكشاف كنز مفقود منذ زمن بعيد، حيث يعثر الأب وابنه على حطام سفينة أسفل البحر ممتلئة بالكنوز.

بعد ذلك يتصل سيمبسون بأصدقائه من داخل الغواصة ويخبرهم بالعثور على كنز داخل حطام سفينة، ليحدث بعدها عطل مفاجئ حيث تعطل الغواصة داخل جزء من الحاجز المرجاني أسفل البحر، لينخفض بعد ذلك مستوى الأكسجين تدريجيًا ويبدأ سيمبسون في الدخول إلى غيبوبة ولكن النهاية مختلفة داخل المسلسل الكرتوني، حيث يستيقظ الولد بعد 3 أيام داخل المستشفى ليجد نفسه أنه لا يزال على قيد الحياة.

بينما كان الواقع مغاير بعض الشيء، مع انقطاع الاتصال بالغواصة تيتان بعد ساعة و45 دقيقة من انطلاقها في رحلة إلى أعماق المحيط الأطلنطي لاستكشاف أنقاض سفينة تيتانك، وعلى متنها نسبة من الأكسجين تكفي الأشخاص الخمسة المتواجدين داخل الغواصة لأربعة أيام فقط.

وبعد أيام من البحث تم تأكيد وفاة جميع من كانوا على متن الغواصة تيتان، حيث صرح فريقا سريا من البحرية الأمريكية، بأن الغواصة انفجرت في نفس اليوم الذي انطلقت فيه الرحلة، وكان على متن الرحلة باهظة الثمن من حيث كلفة المال والعمر رجل الأعمال البريطاني شارك هاردينج، وعالم الطاقة والتكنولوجيا الباكستاني شانزادا داود وابنه سليمان والغواص الفرنسي الشهير وخبير تيتانيك بول هنري نارجوليت؛ ومؤسس شركة أوشن جيت والرئيس التنفيذي ستوكتون راش.

ترامب رئيس

مرة أخرى تنبأ "عائلة سيمبسون" بترشح الجمهوري دونالد ترامب وفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، ففي حلقة "بارت تو ذا فيوتشر"، التي أُذيعت عام 2000 ذكرت الحلقة فوز شخص يُدعى ترامب بمنصب الرئاسة الأمريكية وكان اللافت هنا هو أن الشخصية الكرتونية شبيهة كليًا بشكل ترامب المعروف.

وفي المشهد، كان ليزا تستعد للانتقال إلى منصبها الجديد كرئيسة للولايات المتحدة، عقب انتهاء ولاية ترامب كرئيس أمريكي أغرقها في المسلسل في الديون.

ترشح ترامب

في لافتة أخرى تنبأ المسلسل الكرتوني بترشح ترامب لولاية ثانية في الرئاسة الأمريكية عام 2024 في إحدى حلقاته التي بثت عام 2015، أي قبل عامين من أداء ترامب لليمين الدستوري.

وخلال الحلقة يظهر هومر سيمبسون وهو يطير فوق لافتة مكتوب عليها "ترامب 2024".

ولم تقتصر أوجه التشابه بين أحداث "عائلة سيمبسون" وبين الواقع على هذا الحد، حيث توقع المسلسل أحداث الكابيتول الأمريكي، وحرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا.

