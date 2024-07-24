السماح بنزول الرئيس الإسرائيلي من طائرته في مطار بباريس بعد زوال مخاوف أمنية

تل أبيب - (د ب أ)

قال متحدث باسم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن السلطات الفرنسية سمحت للرئيس والوفد المرافق له بالنزول من طائرتهم في مطار بباريس بعد بقائهم على متنها لمدة 40 دقيقة بعد هبوطها بسبب مخاوف أمنية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المتحدث قوله دون التطرق لتفاصيل الحادث: "لقد نزل الرئيس والوفد المرافق له واستأنفوا جدول الأعمال كما هو مقرر".

وأفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن شخصا مشبوها قد شوهد على سطح أحد المباني القريبة أثناء هبوط الطائرة.

ويجرى تعزيز الإجراءات الأمنية حول الوفد الإسرائيلي الذي سيحضر فعاليات الألعاب الأولمبية في باريس وسط تهديدات ودعوات لاستبعاد إسرائيل من دورة الألعاب جراء الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة.