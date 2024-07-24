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BBC

رئيس الوزراء البريطاني: نؤكد على ضرورة الوقف العاجل لإطلاق النار

05:00 م الأربعاء 24 يوليو 2024

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

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(وكالات)

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أنه أكد خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد ستارمر، أنه بريطانيا تريد رؤية مسارًا نحو حل الدولتين تكون فيه إسرائيل آمنة إلى جانب فلسطين ذات سيادة.

وكان حزب العمال البريطاني، قد قال قبيل فوزه في الانتخابات التشريعية البريطانية، أنه يشجع الاعتراف بوجود دولة فلسطينية ذات سيادة في حال فوزه في الانتخابات.

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