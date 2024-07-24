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إيلون ماسك يرد بالعربية على الشيخ عبدالله بن زايد

04:58 م الأربعاء 24 يوليه 2024

الملياردير إيلون ماسك

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وكالات

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تعمل شركة ستارلينك الآن في أحد مستشفيات غزة بدعم من الإمارات وإسرائيل".

بعد تغريدة مالك منصة "إكس" علق وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على تغريدة ماسك قائلاً": "شكرا إيلون ماسك لدعم مستشفى غزة الإمارات الميداني".

ورد ماسك على تغريدة وزير الخارجية الإماراتي باللغة العربية قائلاً: "لا شكر على واجب".

إيلون ماسك إيلون ماسك يرد بالعربية الشيخ عبدالله بن زايد إيلون ماسك عبر منصة إكس دعم مستشفى غزة الإمارات الميداني
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