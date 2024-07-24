إصابة ضابط روسي رفيع المستوى إثر انفجار سيارة مفخخة في موسكو

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية إصابة ضابط عسكري روسي رفيع المستوى بجروح خطيرة في انفجار قنبلة بسيارته شمالي العاصمة موسكو صباح اليوم الأربعاء.

وقال المحققون إن سيارة مفخخة انفجرت أثناء دخول الرجل إلى السيارة، مما أسفر عن إصابته وقرينته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار أسفر عن بتر ساقي الضابط، وإصابة قرينته بجروح.

وأشار تقرير لصحيفة كوميرسانت الروسية إلى أن المصاب ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية، وأنه كان مسؤولا عن الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في الجيش الروسي، وشارك في الحرب ضد أوكرانيا. ولم تتوفر تفاصيل رسمية في بادئ الأمر.

وتم نشر محققين في موقف السيارات بمنطقة سكنية للوقوف على خلفية الهجوم.

ووقعت عدة هجمات بالقنابل على الأراضي الروسية منذ بدأت موسكو حربها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، بما يشمل العاصمة. ودائما ما يحمل المحققون أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية الهجمات.

وتم تداول مقاطع مصورة من كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تظهر انفجار السيارة التي كانت متوقفة. وأظهرت اللقطات السيارة المدمرة، وسيارات أخرى دمرها الانفجار.