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BBC

سيناتور أمريكي: نتنياهو شكّل حكومة من الوزراء الأكثر تطرفا

12:09 ص الأربعاء 24 يوليه 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات
قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شكّل حكومة من الوزراء الأكثر تطرفا بينهم سموتريتش وبن غفير.
وأضاف السيناتور الديمقراطي، أن نتنياهو يفر من المساءلة خاصة بعد الفشل الاستخباراتي الكبير في السابع من أكتوبر، موضحا أنه علينا إنهاء الحرب وإعادة الأسرى والمحتجزين وإنهاء تهديد حماس.
وتابع: "لن أحضر خطاب نتنياهو أمام الكونجرس وأدعو زملائي أن يقوموا بالمثل"، موضحا أن حكومة نتنياهو تطبق كل يوم نظرية إسرائيل الكبرى وتشجع المستوطنين على طرد الفلسطينيين.

بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية التطرف
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