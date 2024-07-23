إعلان

BBC

عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم تصريحات مستشار نتنياهو

11:30 م الثلاثاء 23 يوليو 2024

عائلات الأسرى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تدين التصريحات الكاذبة لعوفير فيليك مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تريد صفقة.
وأضافت عائلات الأسرى، أن تصريحات مستشار نتنياهو تناقض موقف أجهزة الأمن وتصريحات وزير الدفاع، موضحة أن كلام فيليك محاولة لإفشال الإنجازات العسكرية ورغبة سياسية في إفشال الصفقة.
كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك توتر كبير في اللقاء الذي جمع في واشنطن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعائلات الأسرى.
وأضافت هيئة البث، أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن سياسته هي زيادة الضغط وعدم الرضوخ لشروط حماس، موضحة أن نتنياهو أبلغ الوسطاء أن البقاء في محور فيلادلفيا ضغط على حماس لتنفيذ المرحلة الثانية.

عائلات الأسرى الأسرى الإسرائيليين بنيامين نتنياهو عوفير فيليك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماكرون يُبقي على الحكومة لنهاية الألعاب الأولمبية

إعلان

إعلان

* شركات النفط العالمية توسع عملياتها في مصر.. ماذا تغير؟
* رضيع تسلم شهادة والدته.. 5 مواقف مثيرة للجدل في حفلات التخرج
* الوفيات تزداد في إسرائيل وتأهب إقليمي.. "حمى النيل" يثير الهلع بالشرق الأوسط
عاجل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس على شواطئ البحر المتوسط