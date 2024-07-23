عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم تصريحات مستشار نتنياهو

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تدين التصريحات الكاذبة لعوفير فيليك مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تريد صفقة.

وأضافت عائلات الأسرى، أن تصريحات مستشار نتنياهو تناقض موقف أجهزة الأمن وتصريحات وزير الدفاع، موضحة أن كلام فيليك محاولة لإفشال الإنجازات العسكرية ورغبة سياسية في إفشال الصفقة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك توتر كبير في اللقاء الذي جمع في واشنطن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعائلات الأسرى.

وأضافت هيئة البث، أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن سياسته هي زيادة الضغط وعدم الرضوخ لشروط حماس، موضحة أن نتنياهو أبلغ الوسطاء أن البقاء في محور فيلادلفيا ضغط على حماس لتنفيذ المرحلة الثانية.