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موسكو تدين قرار الاتحاد الأوروبي استخدام فوائد الأصول الروسية لمساعدة أوكرنيا

11:18 م الثلاثاء 23 يوليه 2024

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ)

هددت موسكو اليوم الثلاثاء مجددا بالرد على قرار للاتحاد الأوروبي باستخدام فوائد الأموال الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرنيا.

ووصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قرار الاتحاد الأوروبي الذي تم اعلانه أواخر يونيو بأنه "سرقة".

وأضاف بيسكوف أنه "انتهاك مباشر للقانون الدولي" و"حقوق الملكية"، مطالبا بملاحقة صناع القرار بالاتحاد الأوروبي قضائيا.

ومن المقرر أن يجمع إجراء الاتحاد الأوروبي 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) لتخصيصها للمساعدات العسكرية لصالح كييف من عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.

ومن المقرر سداد أول جزء من المدفوعات أوائل أغسطس المقبل.

وسيتم منح هذه الأموال لدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والتشيك، التي ستزود أوكرانيا بدورها بمعدات مثل أنظمة الدفاع الجوي وقذائف المدفعية.

وستعقب هذه الدفعة دفعة إضافية بقيمة مليار يورو من الفوائد في نهاية العام الجاري.

وذكر بيسكوف: "إن هذه الأموال لا يتم سرقتها عمليا فحسب، بل يتم إنفاقها لشراء أسلحة أيضا، من الصعب التفكير في أي شيء أسوأ".

دميتري بيسكوف موسكو تدين قرار الاتحاد الأوروبي فوائد الأصول الروسية لمساعدة أوكرنيا فوائد الأموال الروسية المجمدة
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