إعلام عبري: تل أبيب زودت واشنطن بمعلومات عن منشآت للحوثيين

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها.

وأضافت الهيئة، أن إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية عن منشآت تابعة للحوثيين، موضحة أن عمل الوحدة سهّل قصف ميناء الحديدة وسيسهل عمليات قادمة إذا استدعى الأمر ذلك.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك توتر كبير في اللقاء الذي جمع في واشنطن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعائلات الأسرى.

وأضافت هيئة البث، أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن سياسته هي زيادة الضغط وعدم الرضوخ لشروط حماس، موضحة أن نتنياهو أبلغ الوسطاء أن البقاء في محور فيلادلفيا ضغط على حماس لتنفيذ المرحلة الثانية.

