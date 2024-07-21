بناء قبة حديدية وإعادة السلام.. ماذا يفعل ترامب حال فوزه بالانتخابات؟

وكالات

أبدى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، ثقته بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2024، خلال كلمة في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان الأمريكية.

وأشار إلى أنه ينوي بناء قبة حديدية، مماثلة لتلك التي تملكها إسرائيل، لافتا إلى أن أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة، ما كانت لتحصل لو كان رئيسا لأمريكا، وفقا لسكاي نيوز.

وهاجم ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أن الأخير لا يستطيع مواجهة زعماء دول كبرى مثل روسيا والصين.

وجاء في كلمة ترامب:

- التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية.

- هناك محاولات في صفوف الحزب الديمقراطي لإبعاد بايدن عن سباق الرئاسة.

- إلغاء القرار الذي يقدم معاملة تفضيلية للصين عندما أتولى الرئاسة.

- أكبر حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي.

- هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل لم يكن ليحصل لو كنت في منصب الرئاسة.

- بناء "قبة حديدية" في الولايات المتحدة مماثلة لما تملكه إسرائيل ودول أخرى.

- إعادة السلام من خلال القوة.

- محاربة التضخم الذي يسحق الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.

- العمل جديا على إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن مصدران أخبرا شبكة إن بي سي نيوز، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "شعر بالخيانة من الديمقراطيين" الذين يحاولون إقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال المصدران لـ "إن بي سي نيوز" إن الرئيس كان "غاضبًا" وشعر شخصياً بالأذى بسبب كيفية ترك الحزب له في العراء ومحاولة دفعه للخروج.

وأضاف أحد المصادر: "هل يمكننا أن نتذكر لدقيقة واحدة أن هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون دفع جو بايدن للخروج هم نفس الأشخاص الذين قدموا لنا دونالد ترامب حرفيًا؟

"في عام 2015، دفع أوباما وبيلوسي وشومر بايدن جانباً لصالح هيلاري؛ كانوا مخطئين في ذلك الوقت، وهم مخطئون الآن."

وأشار المصدر إلى استطلاعات الرأي في انتخابات عام 2016، التي وجدت أن هيلاري كلينتون تتقدم بما يصل إلى تسع نقاط.

وأضاف المصدر: "ربما ينبغي علينا أن نتعلم بعض الدروس من عام 2016؛ أحدها هو أن استطلاعات الرأي هي هراء - فقط اسأل وزيرة الخارجية كلينتون. وثانياً، ربما، فقط ربما، يكون جو بايدن أكثر اتصالاً بالأمريكيين الفعليين من أوباما-بيلوسي-شومر؟"

وقضى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أسابيع في الاستماع إلى مخاوف أعضاءهم ونقلها إلى السيد بايدن.

وعلناً، قال الثلاثة إنهم يدعمون أي قرار يتخذه بايدن.

وارتفع عدد المشرعين الديمقراطيين الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي إلى 35 مشرعا، بينما أكد بايدن أنه سيستأنف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل.

وفي بيان لفريق حملته الانتخابية قال بايدن إنه سيبذل المزيد من الجهد للتركيز على كيفية هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، قائلاً إن الرهانات على فوزه كبيرة.

ويصر بايدن على قدرته على هزيمة ترامب في السباق نحو البيت الأبيض، لكنه صرح سابقا، إنه قد ينسحب في إحدى حالتين، إما لحالة طبية، وإما لنتائج الاستطلاعات تؤكد انعدام حظوظه للفوز.