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BBC

استشهاد وإصابة 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

02:28 ص الأحد 21 يوليه 2024

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية

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كتب- محمد فتحي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب القناة، فإن الغارات الجوية أسفرت عن استشهاد وإصابة 11 شخصا من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

يذكر أن طائرات الاحتلال نفذت عدة غارات في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كما استهدفت المدفعية عددا من المواقع غربي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط معبر بيت حانون "ايريز" ومنطقة "قليبو" وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

غارات جوية وات الاحتلال لسطين طاع غزة لجيش الإسرائيلي
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