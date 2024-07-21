"أنا رجل منطقي".. ترامب: ترشحت للانتخابات لأن بلدنا أصبحت دولة فاشلة

وكالات

استأنف الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب حملته الانتخابية من ولاية ميشيجن، وقد ظهر بدون ضمادة على أذنه بعد إصابته بإطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، قبل نحو أسبوع.

وقال ترامب، إن أمرا استثنائيا حدث جعله يقف أمام الجمهور في التجمع الانتخابي الحالي، معربا عن شكره لميلوكي وكل الأمريكيين بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وأشار ترامب إلى أن الحزب الجمهوري رائع وسيجعل أمريكا عظيمة من جديد، مؤكدا أنه سيقاتل للفوز في الانتخابات التي ستكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أنه لا يمكن أن يسمح بالتزوير في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الديمقراطيين الذين لا يملكون فكرة عمن سيكون مرشحهم أصبحوا أعداء للديمقراطية.

وكشف ترامب أن ما دفعه إلى الترشح هو أن الولايات المتحدة أصبحت دولة فاشلة، مضيفا "أنا لست بمتطرف.. أنا رجل منطقي".

وأكد المرشح الجمهوري، أنه سيغلق الحدود ويخفض الضرائب وأسعار الوقود، كما سيقوم بوضع حد للتضخم.