بعد يوم من هجوم نفذته جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، بمسيرة استهدف العاصمة تل أبيب، أمس الأول الجمعة، شن سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع بمحافظة الحديدة اليمنية في ما أسماه بعملية "اليد الطويلة" مساء السبت.

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وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات استهدفت ميناء الحديدة الذي يُستخدم لنقل الأسلحة الإيرانية إلى الجماعة اليمينة.

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في حين أعلنت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات الوقود المغذية للكهرباء في الحديدة، ولم تصب أي مواقع عسكرية.

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وتعهد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بالرد على "العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الأعيان المدنية في الحديدة".

وأوضحت الجماعة على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، أنها تعد العدة لحرب طويلة "مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة".

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وذكرت وزارة الصحة التابعة للجماعة الموالية لإيران، أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة 84 شخصا معظمهم بحروق بالغة، في حصيلة أولية للضحايا.

84 مصابًا في حصيلة أولية لضحايا الغارات الإسرائيلية على الحديدة اليمنية



وبعد ساعات من الغارات الإسرائيلية في اليمن، أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات مجهولة السبب بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

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