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BBC

بعد ساعات من ضرب اليمن.. انفجارات مجهولة تهز ميناء إيلات الإسرائيلي

11:46 م السبت 20 يوليه 2024

أرشيفية

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وكالات
أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يفحص تقارير عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى انطلاق الدفاعات الجوية في سماء إيلات من جهة البحر دون تحديد أسباب.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التقارير المتعلقة بالانفجارات التي سمعت في منطقة إيلات قيد المراجعة.
وتأتي الانفجارات السبب، بعد ساعات من الهجوم الذي شنته مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي على محافظة الحديدة اليمنية.

إيلات انفجارات جنوب اسرائيل اليمن الحوثيون إسرائيل واليمن
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