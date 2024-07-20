بعد ساعات من ضرب اليمن.. انفجارات مجهولة تهز ميناء إيلات الإسرائيلي

وكالات

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يفحص تقارير عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات.

#عاجل‼️🚨إعلام عبري : تفعيل الدفاعات الجويه في سماء إيلات pic.twitter.com/SjlNYhcrnW — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) July 20, 2024

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى انطلاق الدفاعات الجوية في سماء إيلات من جهة البحر دون تحديد أسباب.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التقارير المتعلقة بالانفجارات التي سمعت في منطقة إيلات قيد المراجعة.

وتأتي الانفجارات السبب، بعد ساعات من الهجوم الذي شنته مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي على محافظة الحديدة اليمنية.