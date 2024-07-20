رئيس الكنيست: الهجوم على الحديدة في اليمن رسالة للشرق الأوسط كله

وكالات

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم السبت، إن الهجوم على محافظة الحديدة في اليمن رسالة للشرق الأوسط كله.

هذه رسالة لكل الشرق الأوسط. pic.twitter.com/hPZQkOkE9N — Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) July 20, 2024

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت نقلا عن وزير الدفاع يوآف جالانت، اليوم السبت، إن النار المشتعلة الآن في الحديدة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأشار جالانت إلى أنه في المرة الأولى التي سبب الحوثيون ضررا لمواطن إسرائيلي "ضربناهم وسنفعل ذلك في أي مكان طالما اقتضت الحاجة".

وأوضح جالانت أن الحوثيين هاجموا إسرائيل أكثر من 200 مرة، مؤكدا أن دماء المواطنين الإسرائيليين لها ثمن و"قد أوضحنا ذلك في غزة ولبنان واليمن وأماكن أخرى".

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، أن غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35"، استهدفت منشآت نفطية بمحافظة الحديدة.

وأشارت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن عددا من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مناقشات جرت خلال الساعات الماضية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم بالمسيرة على تل أبيب.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المشاورات جرت بمشاركة المستوى السياسي الإسرائيلي وتناولت شكل الرد على هجوم المسيرة الحوثية.

وأوضحت البث العبرية، أن المستوى العسكري والأمني بإسرائيل بحث توجيه ضربة قوية داخل الأراضي اليمنية.