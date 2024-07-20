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BBC

"لم ننسق أو نساعد".. تصريحات متضاربة بشأن مشاركة أمريكا في هجوم الحديدة باليمن

10:52 م السبت 20 يوليه 2024

هجوم الحديدة باليمن

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كتبت- أسماء البتاكوشي

قبل ساعات قليلة شهدت مدينة الحديدة اليمنية، سلسلة غارات جوية إسرائيلة، وذلك بعد هجوم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمسيرة على مدينة تل أبيب في إسرائيل.

وبعد سلسلة الغارات التي شنتها إسرائيل على المدينة اليمنية، قالت وسائل الإعلام العبرية، إن الضربة كانت بالتنسيق مع القوات الأمريكية، برغم من وجود تضارب في بيانات المسؤولين الإسرائيلين والأمريكين.

وكانت البداية مع البيت الأبيض، والذي أعلن مسؤول أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن تلقى إحاطة بشأن "التطورات" في الشرق الأوسط، بعد تأكيد كل من الجيش الإسرائيلي والحوثيين في اليمن، شن غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة غرب اليمن.

وأضاف مسؤول في البيت الأبيض: "اليوم، تلقى الرئيس بايدن إحاطة بشأن التطورات في الشرق الأوسط من جون فينر، مساعد الرئيس ونائب مستشار الأمن القومي".

بدروه قال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لم تنسق مع إسرائيل بشأن غاراتها الجوية في اليمن، ولم تشارك فيها، موضحًا أن الولايات المتحدة تعترف تمامًا "بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان: ""كنا على اتصال منتظم ومستمر مع الإسرائيليين في أعقاب الضربة في تل أبيب التي قتلت مدنيًا إسرائيليًا صباح الجمعة، وندرك تمامًا ونعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لم تشارك الولايات المتحدة في الضربات التي وقعت، في اليمن، ولم ننسق أو نساعد إسرائيل في الضربات. نحيلكم إلى الإسرائيليين لمزيد من المعلومات".

وبالرغم من ان الولايات المتحدة، أعلنت أنها لم تتلق أي معلومات عن الضربة الإسرائيلية، كشف موقع أكسيوس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تحدث إلى نظيره الأمريكي لويد أوستن، الجمعة وأبلغه أن إسرائيل من المحتمل أن ترد على الهجوم الحوثي على تل أبيب.

كما قال مسؤول إسرائيلي، السبت، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشن الغارات الجوية في اليمن.

وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية, أن شهود عيان في مدينة إيلات الإسرائيلية شاهدوا انطلاق مقاتلات إسرائيلية من قاعدة نيفتيم في النقب باتجاه البحر الأحمر قبل نحو ساعتين من الغارات.

وتأتي الغارات على الحديدة بعد يوم من الهجوم الحوثي عبر طائرة مسيرة على مدينة تل أبيب.

وفيما سبق كشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استدعاء أعضاء الحكومة الإسرائيلية وإخطارهم قبل بدء الهجوم على الحديدة بـ 45 دقيقة ووافق مجلس الوزراء على خطط الهجوم.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الهجوم على اليمن عمل إسرائيلي خالص".

وأضاف نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن ميناء الحديدة منح حصانة بسبب وصول المساعدات الإنسانية إليه لكن معظم المساعدات تذهب إلى الحوثيين وليس إلى المواطنين اليمنيين.

وقال المسؤول أن "ميناء الحديدة بنية تحتية وهدف عسكري مشروع ويستخدمه الحوثيون للحصول على الأسلحة".

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية جماعة الحوثي في ميناء الحديدة غرب اليمن، بعد يوم من إعلان الجماعة المدعومة من إيران عن هجوم على مدينة تل أبيب الإسرائيلية.

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