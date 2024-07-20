ردًا على الغارات الإسرائيلية.. الحوثيون: نعد العدة لحرب طويلة مع هذا العدو

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارات محطة الكهرباء والميناء وخزانات الوقود بمحافظة الحديدة وجميعها أهداف مدنية.

وأكد سريع ان الجماعة اليمنية سترد على هذا العدوان السافر ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي، مشددا على أن الحوثيين لن يوقفوا عملياتهم المساندة للمقاومة في غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائجُ.

وأوضح سريع أن الجماعة المينية الموالية لإيران تعد العدة لحرب طويلةٍ "مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة".

وفي سياق متصل، أكد المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثية اليمنية في بيان، اليوم السبت، أن "العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأعيان المدنية في الحديدة لن يمر دون رد مؤثر على العدو".

وشدد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، على أن موقف الجماعة اليمنية في مساندة الشعب الفلسطيني مبدئي وإيماني وديني ولن يتوقف أو يتراجع.

وأشار إلى أن الجماعة اليمنية مستمرة في موقفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكد أنه "ستحصل ضربات مؤثرة على العدو أكثر".

وقال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن محمد عبد السلام، اليم السبت، إن العدوان الإسرائيلي على منشآت النفط والكهرباء في الحديدة للضغط على اليمن لوقف دعمه لغزة.

وأكد عبد السلام، أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وجماعة أنصار الله الحوثية الموالية لإيران إلا إصرارا على مساندة غزة.

بدور، أوضح نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله نصر الدين عامر، أن هجوم إسرائيل على الحديدة لن يدفع الجماعة الحوثية إلا لمواصلة دعمها لفلسطين، مشيرا إلى أن "نحن متأكدون من أن العدوان على الحديدة تم بطائرات إسرائيلية".

وكشف عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن عدة غارات استهدفت خزانات الوقود المغذية للكهرباء في الحديدة، مؤكدا أن غارات العدوان لم تستهدف أي أهداف عسكرية بل أهداف مدنية.