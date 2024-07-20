تعليقًا على هجوم اليمن.. نتنياهو: هذه رسالة أنه يمكننا الوصول لأي مكان

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه أوضح منذ بداية الحرب أن إسرائيل ستلحق الضرر بكل من يلحق بها الأذى، زاعما أن "الميناء الذي هاجمناه في اليمن ليس ميناء بريئا وتم استخدامه لأغراض عسكرية".

وأشار نتنياهو إلى أن الميناء الذي هاجمته المقاتلات الإسرائيلية كان يستخدم كمدخل للأسلحة الفتاكة التي تزود بها إيران الحوثيين، مضيفا "أبارك للجيش على هذه العملية الناجحة في اليمن بعيدا عن حدودنا".

وأوضح نتنياهو أن الغارة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي جاءت ردا على الهجمات الكثيرة التي قام بها الحوثيون ضد إسرائيل، لافتا إلى أن "إسرائيل تريد زيادة معيار الرد على الحوثيين وعلى الجميع دعم نضال إسرائيل ضد أعدائها".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال، أن "الحوثيين جزء لا ينفصل عن محور الشر الإيراني مثل حماس وحزب الله"، مشددا على أن كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا و"هذه رسالة أنه يمكننا الوصول إلى أي مكان".

ووجه نتنياهو رسالة مفادها أن "أقول لأعداء إسرائيل سوف نحمي أنفسنا بكل الطرق وعلى كل الجبهات".