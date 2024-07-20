فيديو وصور| مشاهد لاستعدادات جيش الاحتلال لشن الغارات على اليمن

وكالات

نشر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، صورا لما يقول إنها تجهيزات لشن غارات على اليمن.

وقال أدرعي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم تحديدا طائرات "إف 15"، خلال الهجوم على ميناء الحديدة اليمني.

#صور الاستعدادات في سلاح الجو وخاصة طائرات F15 قبل الانطلاق لشن الغارات على أهداف نظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة pic.twitter.com/gws1KvVMlu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2024

فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، أن غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35"، استهدفت منشآت نفطية بمحافظة الحديدة.

وأشارت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن عددا من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مناقشات جرت خلال الساعات الماضية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم بالمسيرة على تل أبيب.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المشاورات جرت بمشاركة المستوى السياسي الإسرائيلي وتناولت شكل الرد على هجوم المسيرة الحوثية.

وأوضحت البث العبرية، أن المستوى العسكري والأمني بإسرائيل بحث توجيه ضربة قوية داخل الأراضي اليمنية.