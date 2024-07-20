إعلان

BBC

البيت الأبيض: بايدن تلقى إحاطة بشأن الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين باليمن

08:45 م السبت 20 يوليه 2024

البيت الأبيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن تلقى إحاطة بشأن الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين من نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر.

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة الحديدة في اليمن مشتركة بين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادرها.

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، أن غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35"، استهدفت منشآت نفطية بمحافظة الحديدة.

وأشارت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن عددا من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مناقشات جرت خلال الساعات الماضية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم بالمسيرة على تل أبيب.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المشاورات جرت بمشاركة المستوى السياسي الإسرائيلي وتناولت شكل الرد على هجوم المسيرة الحوثية.

وأوضحت البث العبرية، أن المستوى العسكري والأمني بإسرائيل بحث توجيه ضربة قوية داخل الأراضي اليمنية.

البيت الأبيض جو بايدن هجوم إسرائيل على الحديدة الهجوم بالمسيرة على تل أبيب الهجوم على اليمن هجوم المسيرة الحوثية إسرائيل الحوثيين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو وصور| مشاهد لاستعدادات جيش الاحتلال لشن الغارات على اليمن

إعلان

إعلان

معبرة وكاشفة.. تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
ارتكبوا جريمة التظاهر في مكان عام.. النائب العام الإمارتي يأمر بمحاكمة عاجلة للمتجمهرين البنغاليين
الأرصاد تُحذر: موجة حارة لمدة أسبوع.. وهذه أسباب ارتفاع الحرارة