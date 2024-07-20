"عربدة صهيونية وتصعيد خطير".. حماس عن الغارات الإسرائيلية في اليمن

وكالات

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة "العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن ونعدّه عربدة صهيونية وتصعيدا خطيرا".

وأشارت حماس، إلى أن العدوان على اليمن محاولة يائسة لثَنْيِ قوى المقاومة عن أداء واجبها نحو القدس والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة نازية.

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن 12 طائرة إسرائيلية بينها مقاتلات من طراز "إف 35" استهدفت ميناء الحديدة اليمني، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الطائرات التي استهدفت الحديدة انطلقت من قاعدة النقب عبر البحر الأحمر.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة الحديدة في اليمن مشتركة بين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادرها.

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، أن غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35"، استهدفت منشآت نفطية بمحافظة الحديدة.

وأشارت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن عددا من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مناقشات جرت خلال الساعات الماضية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم بالمسيرة على تل أبيب.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المشاورات جرت بمشاركة المستوى السياسي الإسرائيلي وتناولت شكل الرد على هجوم المسيرة الحوثية.

وأوضحت البث العبرية، أن المستوى العسكري والأمني بإسرائيل بحث توجيه ضربة قوية داخل الأراضي اليمنية.