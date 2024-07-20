تعقيبًا على هجوم اليمن.. وزير الخارجية الإسرائيلي: سنضرب أي شخص يضربنا

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال وجه ضربة قوية للمنظمة الإرهابية "الحوثيين" التي تدعمها إيران في اليمن و"سنضرب أي شخص يضربنا".

وأشار كاتس إلى أن إيران تدعم وتمول منظمة الحوثي كجزء من شبكتها الإقليمية " التي تهدف إلى مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي لتعظيم العقوبات على إيران فهي رأس الأفعى ويجب إيقافها الآن.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إن الهجوم في اليمن مبرر ودقيق و"أهنئ القوات الجوية والجيش على أدائهم".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا اليوم للموافقة على قصف اليمن وهو اجتماع غير عادي للغاية وحضره وزراء متدينون.

ولفت مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن أنه يرجح أن ترد إسرائيل على هجوم الحوثيين.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن الغارة على اليمن نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين.

وصرح مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، بأن الهجوم على اليمن عمل إسرائيلي بالكامل.

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن 12 طائرة إسرائيلية بينها مقاتلات من طراز "إف 35" استهدفت ميناء الحديدة اليمني، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الطائرات التي استهدفت الحديدة انطلقت من قاعدة النقب عبر البحر الأحمر.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة الحديدة في اليمن مشتركة بين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادرها.

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، أن غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35"، استهدفت منشآت نفطية بمحافظة الحديدة.

وأشارت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن عددا من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مناقشات جرت خلال الساعات الماضية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم بالمسيرة على تل أبيب.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المشاورات جرت بمشاركة المستوى السياسي الإسرائيلي وتناولت شكل الرد على هجوم المسيرة الحوثية.

وأوضحت البث العبرية، أن المستوى العسكري والأمني بإسرائيل بحث توجيه ضربة قوية داخل الأراضي اليمنية.