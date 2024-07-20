تقارير: الغارات الإسرائيلية على اليمن تمت بمشاركة أمريكية بريطانية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة الحديدة في اليمن مشتركة بين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادرها.

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، أن غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35"، استهدفت منشآت نفطية بمحافظة الحديدة.

وأشارت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن عددا من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مناقشات جرت خلال الساعات الماضية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم بالمسيرة على تل أبيب.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المشاورات جرت بمشاركة المستوى السياسي الإسرائيلي وتناولت شكل الرد على هجوم المسيرة الحوثية.

وأوضحت البث العبرية، أن المستوى العسكري والأمني بإسرائيل بحث توجيه ضربة قوية داخل الأراضي اليمنية.