وزير إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة لن يمنع الحرب مع حزب الله شمالًا

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن الحرب الشاملة أصبحت وشيكة للغاية وطريقة منعها هي الضغط على إيران.

وأشار كاتس، إلى أن وقف إطلاق النار بغزة واتفاق الأسرى لن يمنع الحرب مع حزب الله شمالا، مضيفا "إسرائيل لن تقبل بالهدوء مقابل الهدوء وأشك في إمكانية إقناع حزب الله بسحب قواته".

وأوضح كاتس، أن سحب حزب الله اللبناني لقواته سيحدث إما من خلال رد عسكري إسرائيلي أو إذا أمرته إيران بالانسحاب، مشددا على أن "لا نريد الحرب لأننا لا نريد أي شيء في لبنان ولكن إذا اندلعت فلن تكون كما في غزة".

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، أن 80% من قوة جيش الاحتلال الجوية لا تستخدم، محذرا من أنه "إذا لم تقم إيران بسحب حزب الله من حافة الهاوية فسنستخدمها".