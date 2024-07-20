بسبب الاحتجاجات.. الولايات المتحدة توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى بنجلاديش

وكالات

أوصت الولايات المتحدة، اليوم السبت، مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى بنجلاديش بسبب الاحتجاجات الحالية التي تشهدها البلاد.

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات على نظام حصص الوظائف العامة في بنجلاديش إلى 105 قتلى.

ورفعت السلطات في بنجلاديش حالة التأهب في البلاد إلى أقصى درجة، بعد تزايد حدة المواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة والطلبة، احتجاجا على نظام التوظيف.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة أطلقت الرصاص وقذائف الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين وحظرت التجمعات في العاصمة دكا، كما ألقت القبض على أحد زعماء المعارضة.

وذكر شهود عيان، أن عناصر من حرس الحدود أطلقوا النيران على حشد يضم ما يزيد عن 1000 محتج احتشدوا خارج الكتب الرئيس للتلفزيون الرسمي في بنجلاديش، والذي اقتحمه المتظاهرون وأضرموا النار فيه أمس الخميس.