السعودية: إعدام يمني قتل أحد مواطنيه طعنًا

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بأحد الجناة اليمنيين في منطقة الرياض، بعد أن أدين بقتل أحد مواطنيه طعنا بأداة حادة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، اليوم السبت، إن الجاني - يمني الجنسية - أقدم على قتل المجني عليه - يمني الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.

وأسفر التحقيق مع اليمني عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2024 إلى 82 شخصا بينهم أربعة نساء، بعدما نفذ العام الماضي حكم الإعدام في 121 شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.