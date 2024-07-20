إعلان

BBC

السعودية: إعدام يمني قتل أحد مواطنيه طعنًا

05:49 م السبت 20 يوليه 2024

وزارة الداخلية السعودية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بأحد الجناة اليمنيين في منطقة الرياض، بعد أن أدين بقتل أحد مواطنيه طعنا بأداة حادة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، اليوم السبت، إن الجاني - يمني الجنسية - أقدم على قتل المجني عليه - يمني الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.

وأسفر التحقيق مع اليمني عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2024 إلى 82 شخصا بينهم أربعة نساء، بعدما نفذ العام الماضي حكم الإعدام في 121 شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.

وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام إعدام يمني جريمة قتل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب الاحتجاجات.. الولايات المتحدة توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى بنجلاديش

إعلان

إعلان

ارتكبوا جريمة التظاهر في مكان عام.. النائب العام الإمارتي يأمر بمحاكمة عاجلة للمتجمهرين البنغالية
الأرصاد تُحذر: موجة حارة لمدة أسبوع.. وهذه أسباب ارتفاع الحرارة