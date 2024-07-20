وكالات

وجّه النائب العام في دولة الإمارات المستشار حمد الشامسي، اليوم السبت، بالتحقيق الفوري مع المتظاهرين من حملة الجنسية البنجلاديشية وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، على ضوء أعمال شغب وتعطيل المرافق العامة خلال احتجاجات مناهضة لحكومة بلادهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشامسي "أمر بإجراء تحقيقات فورية مع الموقوفين من الجنسية البنغالية الذين تظاهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة، أمس الأول الخميس".

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أن فريقا من النيابة العامة قد شرع في التحقيق مع المقبوض عليهم من المتظاهرين.

وكشف البيان الإماراتي، أن التحقيقات أظهرت ارتكاب جرائم التظاهر في مكان عام، والاحتجاج ضد حكومة بلادهم لإثارة الشغب، وكذا عرقلة تنفيذ القوانين، وتعطيل مصالح الأفراد وتعريضهم للخطر.

كذلك أوضحت، أن الاحتجاجات غير المصرح بها حالت دون ممارسة المواطنين لحقوقهم وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء عليها، والتحريض على التظاهر، إلى جانب تصوير مقاطع لتلك الممارسات ونشرها عبر شبكة الانترنت.

وهو ما اعتبرته السلطات الإماراتية، جرائم تمس بأمن الدولة وتخل بنظامها العام، كما تعرض مصالحها للخطر، وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وفق وكالة "وام".

وناشد النائب العام الإماراتي، كل المقيمين داخل الدولة بالالتزام بقوانينها، وعدم الانسياق وراء الدعوات والأفعال المماثلة؛ كونها تمثل جرائم جسيمة على المجتمع، وشديدة العاقبة والعقاب على مرتكبيها