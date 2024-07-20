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BBC

يديعوت أحرونوت: نتنياهو وبايدن قد يدليان بتصريح عن الصفقة من واشنطن

04:13 م السبت 20 يوليه 2024

جو بايدن وبنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن قد يدليان بتصريح من واشنطن بشأن المحتجزين على أساس المقترح الذي قدمه بايدن نهاية مايو الماضي.

وأضافت نقلا عن جنود وضباط إسرائيليين شاركوا بمعارك خان يونس جنوبي قطاع غزة إن القتال في غزة معقد وكتائب القسام تغيّر تكتيكاتها، في ظل إصرار نتنياهو على استمرار الحرب.

يذكر أن نتنياهو سيلقي خطابا أمام الكونغرس في 25 من الشهر الجاري، ومن المخطط أن يتوجه إلى واشنطن في الأيام المقبلة.

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