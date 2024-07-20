إندونيسيا ترحب برأي محكمة العدل حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

جاكرتا- (د ب أ)

رحبت إندونيسيا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حول سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء عن وزارة الخارجية الإندونيسية قولها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت "يلبي هذا الرأي تطلعات إندونيسيا وباقي المجتمع الدولي، في تحقيق العدالة للفلسطينيين".

وأضافت الوزارة "لقد نفذت المحكمة دورها، في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، بتحديدها من خلال حكمها الذي صدر أمس الجمعة(10 يوليو) أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني".

وتابعت الوزارة "بالتالي، أوضحت المحكمة أن جميع الدول والأمم المتحدة لا يتعين عليها الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل" طبقا لإندونيسيا.

وشددت الوزارة أنه "بما يتماشى مع وجهة نظر المحكمة، تحث إندونيسيا إسرائيل على إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور".