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صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 38 ألفا و919 شهيدًا

02:31 م السبت 20 يوليه 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 38 ألفا و919 شهيدًا، إلى جانب 89 ألفا و622 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و 54 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 288 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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