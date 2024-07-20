رئيس وزراء باكستان يرحب برأي محكمة العدل حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

إسلام آباد- (د ب أ)

رحب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية حول سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس "رأي محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها ومستوطناتها غير القانونية، هو إثبات للكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الشجاع"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الباكستانية اليوم السبت.

وحث شهباز شريف المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنفيذ رأي المحكمة وضمان تقرير المصير للشعب الفلسطيني، من خلال حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف "فخورون بمساهمة باكستان في هذه القضية ، مما يظهر التزامنا الثابت بالقضية الفلسطينية"

وكانت محكمة العدل الدولية، قالت إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً يوضح أن "الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني".

ورغم أن هذا الرأي استشاري إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.