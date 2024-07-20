سلطنة عُمان ترحّب برأي محكمة العدل حول الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

مسقط- (د ب أ)

رحبت سلطنة عُمان برأي محكمة العدل الدولية حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وما نتج عنه من تأكيد على عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وعلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وطالبت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، المجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية.

وجدّدت موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





