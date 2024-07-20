كتائب القسام تعلن قتل وإصابة قوة إسرائيلية بتفجير فتحة نفق غرب رفح

غزة- (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت أنها قتلت وأصابت قوة إسرائيلية راجلة بتفجير فتحة نفق غرب رفح في جنوب قطاع غزة .

وقالت كتائب القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم: "تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقًا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع".

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف موقع ناحل عوز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.





