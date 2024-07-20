البنتاجون: أوستن يؤكد مجددا التزام أمريكا بأمن إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن بمسيرة، أصابت مبنى بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأكد أوستن مجددا الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم السبت، عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعرب أوستن عن تعازيه في مقتل مواطن إسرائيل، وعن تمنياته بالشفاء للمصابين.





