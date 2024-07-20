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BBC

قناة إسرائيلية تكشف كيف نجحت المسيّرة اليمنية في ضرب تل أبيب

11:05 ص السبت 20 يوليه 2024

المسيّرة اليمنية

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وكالات
كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية معلومات استخبارية عن أسباب نجاح طائرة مسيّرة انطلقت من اليمن في الوصول إلى تل أبيب والتسبب في مقتل مواطن إسرائيلي.

وقال التقرير إن الطائرة المسيرة حلقت في طريق جديد إذ انطلقت من اليمن وانتقلت عبر السودان وليبيا ثم البحر الأبيض المتوسط، ومن هناك إلى عمق الأراضي الإسرائيلية.
ولفتت إلى أن المسيرة حملت رأسا حربيا صغيرا للغاية، بحيث يمكنها حمل كثير من الوقود لزيادة مدى الطيران.
وأوضحت القناة العبرية أن الجيش الأمريكي رصد 5 طائرات مسيرة انطلقت من اليمن، وتمكن من اعتراض 4 منها فقط.
وأشارت إلى أن إسرائيل أبلغت أن الطائرة المسيرة الخامسة في الطريق إليها وجرى تعقبها باستخدام أنظمة الرصد، وقاست القوات الجوية الإسرائيليىة وقت طيران الطائرة المسيرة، وعندما انقضى قدروا أنها ضلّت طريقها وسقطت.
كما أكدت القناة العبرية، إنه لاحقا تم رصد الطائرة في أنظمة التتبع وجرت متابعتها لمدة 6 دقائق من غرفة قيادة القوات الجوية.
ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، رُصدت طائرة مسيرة أخرى تحلق من العراق وتم تحويل الانتباه إليها واعتراضها، وفي سلاح الجو الإسرائيلي صنفوا الطائرة الحوثية المسيرة على أنها هدف غير خطير، ولم تطلَق صفارات الإنذار.
وأضافت القناة 12 العبرية، أن الحوثيين حدثوا الطائرة من دون طيار مع رأس حربي صغير، وكانت تحمل من 5 إلى 7 كيلوغرامات من المتفجرات وليس 18 كما جرت العادة في مسيرات الحوثيين.

المسيّرة اليمنية ضرب تل أبيب تل أبيب
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