وفاة أكثر من 40 شخصا في حريق بقارب مهاجرين قبالة هايتي

هافانا- (د ب أ)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر اشتعال النار في قارب كان يحمل مهاجرين قبالة ساحل هايتي.

واشتعلت النيران في القارب الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا، خلال رحلته التي تمتد لمسافة 250 كيلومترا من سان ميشال في جنوب هايتي إلى جزر توركس وكايكوس.

وقالت المنظمة إن خفر السواحل في هايتي أنقذ 41 شخصا، وتم نقل 11 إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال رئيس بعثة المنظمة في هايتي جريجوار جودستاين: "يلقي هذا الحدث المدمر الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال والنساء والرجال الذين يهاجرون عبر الطرق غير الشرعية، ويؤكد الحاجة الملحة للطرق الآمنة والقانونية للهجرة".

وأضاف: "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هايتي سيء للغاية، كما أن العنف الذي شهدته البلاد على مدار الشهور الماضية لم يسفر سوى عن دفع سكان هايتي إلى اللجوء لتدابير أكثر بؤسا".

وتعاني هايتي منذ سنوات من عنف العصابات المدججة بالسلاح التي تسيطر على معظم العاصمة بورت أو برنس.