أول تعليق من حماس على قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الجمعة، إن الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة.

وطالبت حماس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم لإنهاء الاحتلال مع رفض الكيان لقرارات المحكمة الدولية واتهامها بمعاداة السامية.

وكانت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قالت إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وافتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وهو حكم قد يكون له تتأثير على الرأي العام الدولي أكبر منه على سياسات إسرائيل.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".

وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".

وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".

وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".