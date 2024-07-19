حماس: نتنياهو يراهن على فوز ترامب بالانتخابات واعتباره ذلك في صالحه مجرد وهم

وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الجمعة، إن التسريبات الإعلامية الإسرائيلية بشأن صفقة التبادل تهدف لتجميل صورة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكد حمدان في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن تعنت نتنياهو العقبة الأبرز للتوصل إلى اتفاق، موضحا أن موقف حماس ثابت في التوصل لاتفاق ينهي معاناة الفلسطينيين وأن الحركة أبدت مرونة عالية في التفاوض.

وأشار حمدان إلى أن نتنياهو يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أن أهدافه من الحرب على غزة لم تتحقق، لافتا إلى أن خيارات حماس تنبع من خيار الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بجميع الوسائل.

وأوضح حمدان أن نتنياهو سيجد نفسه مضطرا لتقديم التنازلات المطلوبة من أجل إبرام صفقة تبادل، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يراهن على عودة ترامب إلى البيت الأبيض وهو واهم إن كان يظن أن ذلك سيصب في صالحه.

وذكر القيادي في حماس، ان الحركة في خضم مرحلة تفاوض ولا تعليق على تصريحات ترامب بشأن الإفراج عن الأسرى الأمريكيين.