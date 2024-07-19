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BBC

استطلاع رأي: 66% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة مع حماس

10:40 م الجمعة 19 يوليه 2024

احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات
كشف استطلاع رأي أجرته القناة 12 العبرية، أن 66% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأوضح الاستطلاع، أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم السفر إلى واشنطن والبقاء لإبرام صفقة.

وقال موقع "والا" الإخباري العبري، اليوم الجمعة، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إنهاء اجتماع دعا إليه بسبب رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي.
وكشف الموقع العبري، أن هاليفي قال خلال الاجتماع الذي دعا إليه نتنياهو، إنه يجب التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى الآن.
وذكر الموقع العبري أن نتنياهو أنهى الاجتماع بعد نصف ساعة من تصريحات هاليفي خلال الاجتماع الذي عقد أمس.
ويرى مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرصة السانحة من خلال المفاوضات الجارية، هي الأكثر ملاءمة منذ بدء محادثات الأسرى، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يواجه اتهامات بعرقلتها خوفا من الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

صفقة حماس الاحتلال الإسرائيلي عائلات الأسرى طوفان الأقصى
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