بايدن يدين حكم محكمة روسية بالسجن 16 عاما على صحفي أمريكي

واشنطن - (د ب أ)

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة روسية اليوم الجمعة بالسجن 16 عاما على الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، قائلا إن روسيا استهدفته "لأنه صحفي وأمريكي".

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض، إن الصحفي "لم يرتكب أي جريمة"، مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستواصل النضال من أجل إطلاق سراح مراسل "وول ستريت جورنال" وكذلك جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج.

وذكر بايدن أن: "الصحافة ليست جريمة"، مضيفاً أنه والأمم المتحدة قالا إن روسيا تحتجز الصحفي بشكل غير مشروع.