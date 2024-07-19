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بنجلاديش.. فرض حظر التجول ونشر الجيش بجميع أنحاء البلاد بسبب الاحتجاجات

09:29 م الجمعة 19 يوليه 2024

بنجلاديش

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وكالات
أعلن مكتب رئيسة الوزراء في بنجلاديش، اليوم الجمعة، فرض حظر للتجوال في أنحاء البلاد ونشر الجيش لحفظ الأمن.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات على نظام حصص الوظائف العامة في بنجلاديش إلى 105 قتلى.
ورفعت السلطات في بنجلاديش رفع حالة التأهب في البلاد إلى أقصى درجة، بعد تزايد حدة المواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة والطلبة، احتجاجا على نظام التوظيف.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة أطلقت الرصاص وقذائف الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين وحظرت التجمعات في العاصمة دكا، كما ألقت القبض على أحد زعماء المعارضة.
وذكر شهود عيان، ان عناصر من حرس الحدود أطلقوا النيران على حشد يضم ما يزيد عن 1000 محتج احتشدوا خارج الكتب الرئيس للتلفزيون الرسمي في بنجلاديش، والذي اقتحمه المتظاهرون وأضرموا النار فيه أمس الخميس.

بنجلاديش حظر التجوال الاحتجاجات
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