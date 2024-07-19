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BBC

بنجلاديش.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات على نظام حصص الوظائف العامة إلى 105

08:50 م الجمعة 19 يوليه 2024

بنجلاديش.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات على نظام ح

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وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات على نظام حصص الوظائف العامة في بنجلاديش إلى 105 قتلى.

ورفعت السلطات في بنجلاديش رفع حالة التأهب في البلاد إلى أقصى درجة، بعد تزايد حدة المواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة والطلبة، احتجاجا على نظام التوظيف.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة أطلقت الرصاص وقذائف الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين وحظرت التجمعات في العاصمة دكا، كما ألقت القبض على أحد زعماء المعارضة.

وذكر شهود عيان، ان عناصر من حرس الحدود أطلقوا النيران على حشد يضم ما يزيد عن 1000 محتج احتشدوا خارج الكتب الرئيس للتلفزيون الرسمي في بنجلاديش، والذي اقتحمه المتظاهرون وأضرموا النار فيه أمس الخميس.

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