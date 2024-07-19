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BBC

تشيلي.. زلزال بقوة 7.3 ريختر يضرب شمالي البلاد

08:33 م الجمعة 19 يوليو 2024

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برلين / سانتياجو - (د ب أ)

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر شمالي تشيلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن السلطات التشيلية أن رجلا لقي حتفه في مدينة كالاما.

وقال ميجيل باليستيروس رئيس الإدارة المحلية لإقليم إيل لوا "مع ذلك، بوسعنا أن نستبعد احتمال أن تكون الوفاة ناجمة عن انهيار مبنى أو أضرار لحقت بالبنية الأساسية، ومن المرجح أن تكون أسباب طبية وراء وفاة الرجل".

وذكر مركز بحوث الزلازل في تشيلي أن مركز الزلزال كان في منطقة صحراوية على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب سان بيدرو دي أتاكاما ووقع في حوالي الساعة العاشرة مساء الخميس بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة).

مقياس ريختر زلزال تشيلي زلزال بقوة 7.3 ريختر
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