ألمانيا تبحث شراء مزيد من الغواصات في ضوء التهديد الروسي

إيكرنفورده/ألمانيا - (د ب أ)

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الجمعة على أهمية الاستثمار في البحرية بسبب التهديد الذي تشكله روسيا.

وقال بيستوريوس، خلال زيارته لقاعدة "إيكرنفورده" البحرية في ولاية شليسفيج هولشتاين بشمالي ألمانيا، إنه سيركز الآن، في ضوء هذا التهديد، على "كيف وبأي سرعة" يمكن لألمانيا أن تطلب شراء أربع غواصات ضرورية من طراز 212 سي دي.

وأشار الوزير إلى أن القرار يعتمد، بين أمور أخرى، على إجراء مزيد من المفاوضات بشأن الميزانية.

وجاءت تصريحات الوزير بعد أيام فقط من توقيع حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية على اتفاق خاص بميزانية 2025 كان محل نقاش حامي الوطيس.

وطلبت ألمانيا حتى الآن شراء غواصتين من طراز 212 سي دي، ولديها خيار شراء أربع إلى ست غواصات أخرى.

وقد تصل قيمة طلب شراء أربع غواصات إضافية إلى ما يقرب من 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار)، وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويجرى بناء الغواصات من طراز 212 سي دي ضمن مشروع ألماني – نرويجي بقيمة مليارات اليورو.

وبدأ العمل بالفعل في تصنيع أولى الغواصات الأربع للنرويج في حوض بناء السفن التابع لشركة تيسين كورب مارين سيستمز في كييل.