بلينكن يتجاهل قرار الكنيست ويتهم حماس برفض حل الدولتين

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد لصفقة تبادل.

وأضاف بلينكن، أن أولى أولوياتنا هي إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن إيران وحماس تعارضان حل الدولتين والرد عليهما يكون بتنفيذ هذا الحل.

وتابع وزير الخارجية الأمريكية، أنه من المهم بالنسبة لإسرائيل أن يتم قبولها في المنطقة ونرى أن هناك مستقبلا لإدماج إسرائيل بالمنطقة، مشيرا إلى أننا نقترب من التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار في غزة وفتح مسار للوصول إلى سلام دائم.

وأكمل بلينكن، أنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة نسعى لحلها لكن يجب على إسرائيل وضع خطة لغزة ما بعد الحرب، قائلا: "نحن نعظم الضغوط على إيران ووضعنا نحو 600 عقوبة على كيانات وأشخاص إيرانيين".

وأوضح أنتوني بلينكن: "علينا التأكد بالتعاون مع شركاء في المنطقة وغيرها من أن هناك خطة لدى إسرائيل لما بعد الحرب في غزة".