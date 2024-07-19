"البحث عن مرشح جديد".. تزايد الضغوط على بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

وكالات

بينما تتصاعد ضغوط الديمقراطيين على الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة وسط انسحاب داعمين بارزين له، يبدو أن بايدن يمر بفترة حرجة.

فقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن، دخلت مرحلة خطيرة، إذ بدأ الحلفاء والمانحون يتطلعون إلى مرشح محتمل جديد في السباق الرئاسي.

كما أفاد أشخاص مقربون من كبار الديمقراطيين أن "الأمر يبدو الآن مسألة وقت فقط -وليس احتمالا- قبل أن ينسحب بايدن من السباق الرئاسي".

وقالت هذه المصادر المطلعة على المناقشات، إن "كبار الديمقراطيين، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أشاروا لبعض المانحين الرئيسيين، إلى أنهم يخططون للخطوات التالية إذا قرر بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي".

وقال متحدث باسم شومر للصحيفة الأميركية، إن "العديد من الأشخاص أتوا إلى الزعيم بأفكارهم، لكنه لم يتخذ إجراء بشأنها".

وأظهر تقرير أعده الديمقراطيون، أنه "من المتوقع أن يخسر بايدن الانتخابات بهامش كبير، مما أثار المخاوف لدى قيادة الحزب، وأدى إلى تجدد الدعوات علناً وسراً للانسحاب"، وفق "وول ستريت جورنال".

وتشير بيانات التقرير، التي تستند إلى آلاف الاستطلاعات التي جمعتها شركة "Blue Rose Research" الديمقراطية، إلى أن بايدن "سيخسر ليس فقط جميع الولايات المتأرجحة، لكن أيضاً سيتخلف أو حتى يتعادل مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولايات نيو هامبشاير ومينيسوتا ونيو مكسيكو وفيرجينيا وماين".

كما أن إحدى المخاوف الرئيسية للديمقراطيين، أن "نصف الناخبين، بما في ذلك 28% من أولئك الذين دعموا بايدن في عام 2020، و52% من الناخبين المترددين، يعتقدون أن الديمقراطيين كانوا يكذبون بشأن الصحة العقلية للرئيس".