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BBC

الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف سفينة "لوبيفيا" في خليج عدن

05:20 م الجمعة 19 يوليه 2024

يحيي سريع

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صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت سفينة في خليج عدن.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن العملية استهدفت سفينة "لوبيفيا" بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف سريع، أن استهداف السفينة "جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن "استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد دعما وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد سريع، أن عمليات قوات جماعته "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن "استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة".

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