بسبب الخلل التقني.. شركات الطيران تضطر للكتابة باليد

وكالات

تسبب العطل التقني العالمي، في تأخير بعض رحلات شركات الطيران، وإبطاء خدماتها الإلكترونية.

وقال موقع قناة "إن دي تي في" الهندية إن شركات الطيران في الهند لجأت إلى تسجيل الركاب يدويا، بعد الخلل الذي أصاب أجهزتها.

وأثر الخلل التقني، على معظم شركات النقل الجوي في البلاد، بما في ذلك Vistara وIndiGo وSpiceJet وAkasa Air.

وأصدرت شركات الطيران بيانات لإبلاغ مستخدميها بأن العديد من خدماتها عبر الإنترنت قد تأثرت وأنها تعمل على إصلاحها في أقرب وقت ممكن.

وشارك أحد المستخدمين على منصة "إكس" صورة لبطاقة صعود الطائرة مكتوبة بخط اليد.

موظفو المطارات أصبحوا يكتبون توقيت الرحلات بشكل يدوي على اللوحات وبعض شركات الطيران قدمت بطاقة صعود الطائرة مكتوب عليها بالقلم يدوياً، وذلك بعد العطل التقني العالمي الذي ضرب مناطق متفرقة حول العالم.



وقال المدير الإقليمي لشركة Microsoft الأسترالية: ما حدث هو أكبر انقطاع في… https://t.co/QaqodcKF1d pic.twitter.com/e1JljYW4SY — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 19, 2024

وكانت البطاقة تابعة لشركة "IndiGo"، وكتبت عليها معلومات الرحلة يدويا، مثل رقم الرحلة ورقم المقعد ووقت الصعود واسم الراكب.. وتطبع هذه البطاقات عادة إلكترونيا ولا يتم ملؤها يدويا.

وكانت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني كشفت أن المشكلة التي يُعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا.

خلل تقني يتسبب بشلل في قطاع الطيران ‼️



الخلل تسبب بتعطل أنظمة العديد من المطارات حول العالم، بما فيها مطارات في الشرق الأوسط، وأدى لتعطل أنظمة بعض شركات الطيران العالمية.



شركات الطيران الأمريكية الكبرى أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية FAA أنها ستعلق جميع رحلاتها نتيجة لهذا الخلل،… pic.twitter.com/qmt7KZnLd5 — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) July 19, 2024

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ"ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز"، مبرزة أنه يتم العمل على تصحيحها.

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