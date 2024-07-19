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BBC

بسبب الخلل التقني.. شركات الطيران تضطر للكتابة باليد

03:38 م الجمعة 19 يوليه 2024

الطيران

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وكالات

تسبب العطل التقني العالمي، في تأخير بعض رحلات شركات الطيران، وإبطاء خدماتها الإلكترونية.

وقال موقع قناة "إن دي تي في" الهندية إن شركات الطيران في الهند لجأت إلى تسجيل الركاب يدويا، بعد الخلل الذي أصاب أجهزتها.

وأثر الخلل التقني، على معظم شركات النقل الجوي في البلاد، بما في ذلك Vistara وIndiGo وSpiceJet وAkasa Air.

وأصدرت شركات الطيران بيانات لإبلاغ مستخدميها بأن العديد من خدماتها عبر الإنترنت قد تأثرت وأنها تعمل على إصلاحها في أقرب وقت ممكن.

صورة

وشارك أحد المستخدمين على منصة "إكس" صورة لبطاقة صعود الطائرة مكتوبة بخط اليد.

وكانت البطاقة تابعة لشركة "IndiGo"، وكتبت عليها معلومات الرحلة يدويا، مثل رقم الرحلة ورقم المقعد ووقت الصعود واسم الراكب.. وتطبع هذه البطاقات عادة إلكترونيا ولا يتم ملؤها يدويا.

وكانت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني كشفت أن المشكلة التي يُعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ"ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز"، مبرزة أنه يتم العمل على تصحيحها.

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