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BBC

أميركان إيرلاينز تستأنف عمليات الطيران بعد عطل تقني على مستوى العالم

03:01 م الجمعة 19 يوليو 2024

أميركان إيرلاينز

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نيويورك- (د ب أ)

ذكرت شركة "أميركان إيرلاينز" للطيران أنها استأنفت عمليات الطيران ، بعد انقطاع في أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، تسبب في حدوث اضطرابات واسعة في قطاع الطيران في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الشركة على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/ "في وقت سابق من هذا الصباح، أثرت مشكلة فنية مع أحد البائعين على العديد من شركات الطيران، بما في ذلك أميركان إيرلاينز. اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا، تمكنا من إعادة تشغيل عملياتنا بأمان"

وأضافت الشركة وهي أكبر شركة طيران في العالم من حيث عدد الركاب "نعتذر لعملائنا عن الإزعاج".

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية في وقت سابق رحلات شركات طيران رئيسية، مثل "يونايتد" و"أميركان إيرلاينز" و"دلتا" ردا على الانقطاع في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، على مستوى العالم، الذي حدث بسبب خلل في تحديث من شركة أمن تكنولوجيا المعلومات، كراودسترايك.

ووفقا لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، وتضررت أيضا حركة الطيران جراء العطل التقني على مستوى العالم.

وأكدت شركة مايكروسوفت الليلة الماضية أنها تحقق في مشكلة تتعلق بخدماتها وتطبيقاتها، حيث حذر موقع حماية الخدمة بشركة التكنولوجيا العملاقة من "تراجع في الخدمة"، مما يعني عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى العديد من الخدمات الأكثر شعبية للشركة، التي تستخدمها الكثير من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

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