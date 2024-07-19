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BBC

ما هي المطارات التي لم تتأثر بالعطل التقني العالمي؟

01:39 م الجمعة 19 يوليه 2024

ما هي المطارات لم تتأثر بالعطل التقني العالمي؟

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وكالات

تسبب عطل تقني عالمي، الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام، لكن بعض المطارات لم تتأثر بهذا العطل.

وأعلنت الصين أن رحلات مطار بكين لم تتأثر بالعطل التقني العالمي، وفقًا لقناة "العربية".

وأفاد مراسل قناة "العربية"، أن مطارا أورلي وشارل ديجول في باريس لم يتأثرا بالعطل التقني.

كما أعلنت مطارات دبي عودة العمل بشكل طبيعي بعد العطل التقني الأخير.

وفيما سبق علقت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه إل إم) معظم عملياتها بسبب الأعطال الحاسوبية التي حدثت في جميع أنحاء العالم، حسبما أعلنت الشركة في أمستردام اليوم الجمعة.

وقالت شركة الطيران في بيان: "تأثرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية وشركات طيران أخرى ومطارات بأعطال أجهزة كمبيوتر على مستوى العالم، ما يجعل تسيير رحلات جوية مستحيلا... نحن ندرك أن هذا غير مريح للغاية لعملائنا وموظفينا، خاصة في خضم موسم العطلات الصيفية. نحن نعمل بجد لحل المشكلة. وحتى ذلك الحين، سيتعين علينا تعليق العمليات إلى حد كبير".

وفي الولايات المتحدة،أوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية رحلات شركات طيران كبرى، وهي "يونايتد" و"أمريكان" و"دلتا".

وأبلغت مطارات ألمانية في برلين وهامبورج وشتوتجارت وكولونيا-بون ونورنبرج عن انقطاع الخدمة بدرجات متفاوتة.

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